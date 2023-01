Marisa Abela, conocida por su trabajo en la serie de HBO ‘Industry’, es la elegida para interpretar a Amy Winehouse en el biopic dirigido por Sam Taylor-Johnson, ‘Back To Black’, según informa Deadline. Además, ya está disponible la primera imagen oficial de Abela como Amy Winehouse.

‘Back To Black’ ha sido escrita por el guionista Matt Greenhalgh, quien ya había trabajado con Taylor-Johnson para ‘Nowhere Boy’, basada en la vida adolescente de John Lennon. Además, Greenhalgh también escribió el maravilloso biopic de 2007, ‘Control’, sobre el difunto líder de Joy Division, Ian Curtis, y dirigido por Anton Corbijn.

Taylor-Johnson tenía una amistad cercana con la cantante británica, y se dice que la directora toma este proyecto con mucha pasión: «La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en Soho y fue obvio inmediatamente que lo suyo no era simplemente «talento», era genialidad. Como cineasta, no puedes pedir más».

‘Back To Black’, nombrada tras su aclamado disco de 2006, tiene el apoyo completo del padre de Winehouse, Mitch Winehouse, y contará el rápido ascenso y la trágica caída de la artista, que murió en 2011 a los 27 años tras una intoxicación de alcohol.

