Sky Ferreira denuncia la «difícil situación» que vive con su música

Sky Ferreira se ha servido de Instagram para hablar respecto a las dificultades para lanzar nueva música y a su reputación como «artista difícil». Todo comenzó con la publicación de un vídeo en el que Ferreira adelantaba nueva música y en el que se podía leer la frase: «QUIERO LANZAR ESTO».

Poco después, la autora de ‘Night Time, My Time’ compartía en sus Stories un clip de 2019 en el que interpretaba la canción inédita durante una prueba de sonido: «Mirad la fecha. Intenté lanzar esta canción hace mucho tiempo. No es mi culpa y tampoco es una conspiración», escribía la cantante en la misma pestaña. Ferreira también aseguraba que podría compartir «actuaciones de 2014 con singles inéditos» y que se encontraba «frustrada» por la situación.

En el resto del post, Ferreira denunciaba los continuos retrasos en su producción musical y afirmaba que «ser «difícil» o «muy nerviosa» no le da a la gente el derecho para dañar y detener mi carrera»: «Estoy en una situación difícil y tengo que ser «difícil» para superarla. Tengo que protegerme a mí y a mi trabajo de alguna forma». Ferreira revelaba que «mucho» de esa situación complicada se trataba de «no tener permitido decir o hacer nada que quiera o necesite sin que resulte descartado».

«Si no tengo permitido decir algo sin consecuencias y la gente que se supone que debe hacer su trabajo se niegan a ocuparse de mí… ¿Cómo no voy a ser «difícil»?», concluía el comunicado Sky Ferreira. En mayo de 2022, la artista lanzó el single ‘Don’t Forget’ y contó a la revista NME que el sucesor de su primer LP, ‘Masochism’, estaba «prácticamente terminado». Sin embargo, pese a haberse anunciado para su salida allá en 2015, el proyecto sigue sin ver la luz.

Sky Ferreira opens up about her music career being stalled:

“Being ‘difficult’ or ‘high strung’ doesn’t give people the right to damage and stall my career. I am in a DIFFICULT situation and I have to be ‘difficult’ to get through it,” pic.twitter.com/sNzEthX41z

— Pop Crave (@PopCrave) January 15, 2023