boygenius se han convertido en un pequeño grupo de culto dado el estatus que han alcanzado Julien Baker, Lucy Dacus y sobre todo Phoebe Bridgers en los últimos años. Como grupo, hasta ahora solo conocíamos un EP del trío de 6 canciones, homónimo, pero este 2023 llegará el que se considera su debut largo oficial. Se llamará ‘The Record’ y saldrá al mercado el 31 de marzo a través de Interscope.

Como son 3 integrantes igual de importantes, lo adelantan con 3 temas, cada uno de los cuales cuenta con una de ellas como autora principal. La balada ‘Emily I’m Sorry’ parte de una demo de Phoebe Bridgers. ‘True Blue’ es el tema principal de Lucy Dacus. Y la fiera ‘$20’ es la pieza rockera que ha hecho Julien Baker y que también se considera el tema más colaborativo de los tres.

Las tres canciones aparecerán correlativas en la primera parte de la secuencia, pero precedida por un tema de apertura, ‘Without You Without Them’. También llama la atención un corte titulado ‘Leonard Cohen’.

01 Without You Without Them

02 $20

03 Emily I’m Sorry

04 True Blue

05 Cool About It

06 Not Strong Enough

07 Revolution 0

08 Leonard Cohen

09 Satanist

10 We’re in Love

11 Anti-Curse

12 Letter to an Old Poet





