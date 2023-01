Arlo Parks no se conforma con migajas de amor en ‘Weightless’

Arlo Parks publica esta primavera su segundo disco, tras el éxito del primero, ‘Collapsed in Sunbeams‘, que fue capaz de hacerse con el más prestigioso premio que conocemos en Europa, el Mercury Prize. El 26 de mayo será la fecha en que nos llegue ese esperado segundo álbum, que recibirá el nombre de ‘My Soft Machine’.

El primer single se llama ‘Weightless’ y es nuestra «Canción del Día» hoy. Según la propia Arlo Parks, habla sobre «la penosa experiencia de preocuparse en profundidad por alguien que solo te da pequeñas migajas de afecto. Es sobre de repente darte cuenta de que una persona ha sobrepasado tus límites y embarcarte en un lento viaje de regreso para ser una versión más brillante de ti misma». La letra dice: «estoy hambrienta de tu cariño, pero te ahoga la presión, y no cambiarás, no cambiarás», repitiendo el estribillo -no sin cierta contradicción- «no quiero esperarte, pero te necesito, así que no me marcharé».

- Publicidad -

Mientras la producción pulula entre la balada synth-pop, el trip hop y el R&B, el vídeo presenta a la artista en la parte trasera de un coche, un automóvil que se incendia al final. Se está retratando esa relación «accidentada» a que apela el texto.

Arlo Parks ha anunciado una gira otoñal por Europa, incluyendo Dublín, Ámsterdam, Bruselas, Berlín, Milán y París, pero no España. Os dejamos con el tracklist del álbum, el cual incluye el tema ‘Pegasus’ junto a Phoebe Bridgers, quien acaba de anunciar y compartir los singles de su disco con boygenius.

- Publicidad -

01 Bruiseless

02 Impurities

03 Devotion

04 Blades

05 Purple Phase

06 Weightless

07 Pegasus [ft. Phoebe Bridgers]

08 Dog Rose

09 Puppy

10 I’m Sorry

11 Room (Red Wings)

12 Ghost



Las mejores canciones del mes: