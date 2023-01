Muse anuncian fecha en Santander en julio

Muse han anunciado que añaden una nueva fecha a su gira 2023, fecha que recae en España. El próximo 4 de julio, Matt Bellamy y los suyos estarán actuando en los Campos de Sport del Sardinero, en Santander, dentro del programa de actividades de celebración del Año Jubilar Lebaniego. Será la única fecha de Muse en España en 2023 y Royal Blood serán los teloneros de lujo. Las entradas estarán a la venta el próximo martes 31 de enero a las 12 horas en los puntos de venta habituales.

‘Will of the People‘ será el trabajo que Muse presenten en Santander, el noveno de su carrera, que recoge el sonido épico que les caracteriza, con influencias que abarcan de Marilyn Manson al synth-pop o la banda sonora de terror. Muse lo presentaron el año pasado en Mallorca Live Festival en uno de los shows más espectaculares visualmente que les hemos visto, y ya es decir.

- Publicidad -

Os dejamos con la agenda europea de la gira de Muse, que antes de pasar por Santander visitará Reino Unido, Austria, Países Bajos, Burdeos, París… hasta finalizar en Milán el 22 de julio:

27 MAYO 2023 – REINO UNIDO – PLYMOUTH HOME PARK

3 JUNIO 2023 – WIENER NEUSTADT – AUSTRIA – STADION OPEN AIR

7 JUNIO 2023 – LA HAYA – PAÍSES BAJOS – MALIEVELD

9 JUNIO 2023 – COLONIA – ALEMANIA – RHEINENERGIE STADION

15 JUNIO 2023 – LYON – FRANCIA – GROUPAMA STADIUM

20 JUNIO 2023 – REINO UNIDO – HUDDERSFIELD JOHN SMITH’S STADIUM

23 JUNIO 2023 – GLASGOW – BELLAHOUSTON PARK

25 JUNIO 2023 – REINO UNIDO – MILTON KEYNES THE NATIONAL BOWL

29 JUNIO 2023 – BURDEOS – FRANCIA – MATMUT ATLANTIQUE

4 JULIO 2023 – SANTANDER – ESPAÑA – CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO

8 JULIO 2023 – PARIS – FRANCIA – STADE DE FRANCE

12 JULIO 2023 – BERNA – SUIZA – OPENAIR BERNEXPO AREAL

15 JULIO 2023 – MARSELLA – FRANCIA – ORANGE VELODROME

18 JULIO 2023 – ROMA – ITALIA – STADIO OLIMPICO

22 JULIO 2023 – MILAN – ITALIA – STADIO SAN SIRO