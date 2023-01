Frente a la montaña de lanzamientos que salen cada semana no se nos ha pasado que tenemos entre manos un nuevo single de Say Lou Lou. Las gemelas sueco-australianas Anna Miranda y Elektra June Kilbey-Jansson, que tanto nos enamoraran con canciones como ‘Everything we Touch’, ‘Julian’ o ‘Better in the Dark’, han publicado la primera muestra de la música que preparan estrenar este año.

Las autoras de ‘Lucid Dreaming‘ (2015) e ‘Immortelle‘ (2018) han desarrollado un elegante sonido situado a medio camino entre el pop clásico y el synth-pop, y ‘Waiting for a Boy’ se suma dignamente a su repertorio de baladas.

Con un sonido que cruza dream-pop y folk-pop, ‘Waiting for a Boy’ se sumerge en las sombras del disco anterior para hablarnos de una desilusión amorosa. Las hermanas le cantan a un chico que no les hace caso, pese a sus repetidos intentos por llamar su atención. «Te he hecho la cena, se está enfriando» es una de las frases que nos deja la canción, cuando no cae en la nostalgia («soñar es fácil cuando tienes 24») o directamente en la desesperación («me he pasado la noche en vela esperando a un chico»).

En el apartado visual, ‘Waiting for a Boy’ nos llega con un videoclip que alterna escenas de normcore con otras próximas al cine experimental. Cabe recordar que estas hermanas nepobabies (son hijas de Steve Kilbey de la exitosa banda australiana The Church), además de cantantes, también están metidas en el mundo del cine.



