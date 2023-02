Ozzy Osbourne dice adiós a sus «días de gira» y no tocará en Madrid

Ozzy Osbourne anunciaba ayer a través de un doloroso comunicado en redes que sus «días de gira» han llegado a su fin, y con ellos, el concierto que iba a realizar junto a Judas Priest el 10 de mayo en Madrid como parte de ‘No More Tours 2’, el cual llevaba retrasándose desde 2019. Sin embargo, por problemas derivados del accidente que sufrió hace cuatro años en la columna vertebral, finalmente el británico se ha visto obligado a cancelar su tour europeo, y todo indica que no podrá volver a celebrar más.

Lo explicaba en un comunicado de Instagram, en el que empezaba admitiendo que «esta es probablemente una de las cosas más duras que he tenido que compartir con mis leales fans». Osbourne recordaba el accidente que sufrió en la columna, del cual se cumplen cuatro años este mismo mes y que ha sido el causante de su retirada de los conciertos: «Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, infinitas sesiones de terapia física y, más recientemente, un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue físicamente débil», comunicaba el exvocalista de Black Sabbath.

«He comprendido que no soy físicamente capaz de llevar a cabo mis fechas para la gira de Europa y Reino Unido, ya que sé que no podría lidiar con el viaje requerido. Creedme cuando digo que el pensamiento de decepcionar a mis fans realmente ME JODE, más de lo que nunca entenderéis», continuaba Osbourne. Aun así, dejaba abierta una pequeña ventana de esperanza, asegurando que «mi equipo está ideando maneras de actuar sin que tenga que viajar de ciudad en ciudad y de país en país».

«Nunca habría imaginado que mis días de gira se terminarían de esta manera», admitía el cantante antes de dar las gracias a su familia, banda, equipo y amigos, entre los que nombra a Judas Priest, por el apoyo recibido y por «darme la vida que nunca soñé que tendría».