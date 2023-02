U2 han anunciado una residencia de conciertos en Las Vegas durante un spot de la Super Bowl, llamada ‘U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere’. La mítica banda irlandesa ha revelado que los shows tendrán lugar en otoño y que serán una celebración del disco ‘Achtung Baby’, de 1991, pero también aclaran que el batería Larry Mullen Jr. sigue recuperándose de una cirugía, por lo que será reemplazado por Bram van den Berg.

El recinto incluye 160.000 metros cuadrados de pantalla, audio espacial de última generación y una «exosfera exterior» que cambia el look del edificio gracias a la tecnología LED: «El show en The Sphere ha estado en proceso durante mucho tiempo. No queremos decepcionar a la gente, y mucho menos a nuestra audiencia… los echamos tanto de menos como ellos a nosotros… siempre fueron el quinto miembro del grupo», expresó la banda en un comunicado. Estos conciertos serán la primera vez desde diciembre de 2019 que U2 tocan en directo.

- Publicidad -

Además de esta gran noticia, U2 también ha lanzado la versión de ‘One’ de su nuevo disco recopilatorio, ‘Songs Of Surrender’. Este saldrá de forma íntegra el 17 de marzo, el Día de San Patricio, como acompañamiento al reciente lanzamiento del libro de memorias de Bono, también nombrado ‘Surrender’.