U2 ha anunciado un nuevo disco recopilatorio consistente en 40 canciones «regrabadas y reinventadas». El nuevo álbum se titula ‘Songs Of Surrender’, saldrá el 17 de marzo y aprovecha el reciente lanzamiento del libro de memorias de Bono, también llamado ‘Surrender’.

El anuncio oficial ha llegado a través de un teaser al son de una nueva versión de ‘Beautiful Day’, pero la noticia ya había sido adelantada en una serie de cartas recibidas por fans de parte del guitarrista de la banda, The Edge. En estas cartas el músico se preguntaba qué pasa «cuando una voz evoluciona y la experiencia y la madurez le otorgan una resonancia adicional», referenciando los clásicos de ‘Tangled Up In Blue’ de Dylan y ‘All The Time In The World’ de Louis Armstrong’.

The Edge continuó explicando que la mayoría del material de U2 «fue escrito y grabado cuando éramos una panda de jóvenes» y que las canciones habían cambiado a lo largo de los años, llegando a «significar algo bastante diferente para nosotros actualmente».

El guitarrista cuenta como el grupo había imaginado dar a sus antiguas canciones «una reinvención del siglo 21»: «Cada canción empezó a abrirse a una auténtica voz de este tiempo, de las personas que somos ahora, y particularmente del cantante en el que se ha convertido Bono».

Todavía no hay un tracklist confirmado, pero es bastante posible que las canciones incluidas en el LP sean las mismas que las tratadas en el último libro de memorias de Bono, ‘Surrender: 40 Songs, One Story’, en el que el frontman explora los orígenes de 40 temas clave en la discografía de U2.

Letters from the Edge announcing "Songs of Surrender" have started to appear. See the story here: https://t.co/i1xnQuNrxO

(Many thanks to @daniDpVox and @U2360gradi for sharing!) pic.twitter.com/4jyBmJPaT9

— U2Songs.com (@u2songs) January 9, 2023