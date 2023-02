Elvis Costello actuará en España en septiembre

Elvis Costello tiene dos citas en España para septiembre de este año, junto al pianista Steve Nieve, quien ha estado trabajando con la leyenda británica desde hace más de veinte años. Costello tocará el 4 de septiembre en el Teatro Lope de Vega de Madrid y el 5 de septiembre en el Palau de la Música de Barcelona.

Estos conciertos serán los primeros que Costello realice en nuestro país desde 2018, año en el que participó en los ciclos Noches del Botánico (Madrid) y Jardins de Pedralbes (Barcelona). Las entradas estarán oficialmente a la venta a partir de este viernes 17 de febrero a las 10 de la mañana, en Live Nation y Ticketmaster. Además, habrá una preventa disponible un día antes, el jueves 16 de febrero también a partir de las 10 de la mañana en Live Nation.

Recientemente nos dejaba Burt Bacharach, con quien Costello mantuvo su colaboración artística más duradera, comenzando con la canción ‘God Give Me Strength’ en 1995, y quien le ayudó a obtener su primer Grammy, gracias a la canción ‘I Still Have That Other Girl’. Esta ganó el Grammy a ‘Mejor colaboración de pop vocal’ en 1998. Elvis Costello lanzó su último disco el año pasado junto a la banda The Imposters, bajo el título ‘The Boy Named If’.

