La expo ‘Bowie Taken by Duffy’ se estrena en Madrid

La exposición ‘Bowie Taken By Duffy’, que recoge las históricas sesiones fotográficas que compartieron David Bowie y el fotógrafo Brian Duffy entre 1972 y 1980, y que produjeron muchas de las imágenes más icónicas de la carrera del artista británico, se estrena a nivel global en Madrid. La muestra podrá verse a partir del 15 de marzo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Las entradas salen a la venta el próximo martes 21 de febrero en la web de Bowie by Duffy.

Un total de cinco sesiones fotográficas podrán verse en la exposición, las mismas de las que salieron las imágenes de los personajes que mejor definieron la carrera de Bowie, los protagonistas de ‘Ziggy Stardust’, ‘Thin White Duke’, ‘Lodger’ o ‘Scary Monsters’. Especialmente la imagen de Bowie con el rayo marcado en la cara, que se usó para la portada de ‘Aladdin Sane’, su disco de 1972, puede ser la más icónica de toda su carrera, y nació de la colaboración entre el músico y el fotógrafo.

‘Bowie Taken by Duffy’ contará con 160 objetos originales de la colección del Duffy Archive, muchos de los cuales verán la luz por primera vez ante el gran público. La muestra no solo se compondrá de fotografías, sino también también música, videoclips, otras piezas artísticas o entrevistas. También se exhibirán objetos como cámaras, cartelería, álbumes, bocetos, notas…

«Juntos, Duffy y Bowie rompieron las fronteras visuales de la identidad y, en 1973, dieron vida a ese símbolo cultural extraordinario e imperecedero que es la portada del legendario álbum Aladdin Sane, a partir de la fotografía de Duffy de Bowie con el rayo de luz en la cara, la imagen que seguramente mejor definió el global de su carrera», recuerda la nota de prensa. «En definitiva, esta experiencia expositiva única sumergirá a los espectadores en el contexto particular de los efervescentes años 70, al tiempo que mostrará con detalle los procesos creativos de dos artistas extraordinarios durante varias décadas: de los Swinging Sixties (los alocados años 60) a los New Romantics de los 80 y más allá».

Con la llegada de la exposición a Madrid, varios espacios de la ciudad acogerán un gran número de actividades relacionadas con ambos artistas británicos. Próximamente se anunciarán todos los detalles de esta programación complementaria.