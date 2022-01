Los 10 mejores discos de David Bowie

Con motivo del que habría sido el 75º cumpleaños de David Bowie y el 5º aniversario de su última obra maestra «Blackstar», nuestra idea era comentar los 10 mejores discos de su carrera en un nuevo episodio del podcast «Revelación o Timo». Debido a la pandemia no pudimos reunirnos en el estudio, pero hemos querido aprovechar el guión preparado aunque sea tarde para rendir homenaje al que ha sido uno de los grandes genios del siglo XX y el siglo XXI.

El periodista Tomás Mayo, colaborador ocasional de JENESAISPOP y vinculado a la industria musical de diversas maneras, ha estado de acuerdo en acudir a la charla para comentar los 10 mejores álbumes de Bowie según el ránking que elaboramos hace unos años, si bien pasando también por puntos determinantes de los 16 discos restantes, hasta completar una hora y media de charla.

- Publicidad -

Comenzamos de hecho hablando de aquellos tiempos en que Bowie lanzaba sus primeros singles y rarezas como ‘The Laughing Gnome’, cuando después temió ser «one hit wonder» por ‘Space Oddity’ justo antes de entregar una década de los 70 absolutamente gloriosa en que cada uno de sus discos fue una gran obra maestra: ‘Hunky Dory’, por supuesto ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust’, ‘Young Americans’, el ambicioso ‘Station to Station’ y la trilogía berlinesa, entre otros. Terminamos comentando sus dos grandes discos de comeback: el accesible ‘The Next Day’ y ‘Blackstar’, debatiendo sobre cuán calculada pudo ser esta última obra que casi coincidió con su deceso.

- Publicidad -