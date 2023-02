‘Nochentera’ llega al top 30 en España; ‘Eaea’, fuera del top 100

La nueva lista oficial de Promusicae no deja muchas noticias en los primeros puestos. Shakira y Bizarrap continúan en el número 1 con su track sobre Piqué, ya certificado como doble platino. Eso sí, podría ser destronado pronto por ‘Yandel 150’, pues este tema sube al puesto 2 y ya lidera Spotify España.

La única llegada al top 10 es ‘Mercho’ de Lil Cake, Migrantes y Nico Valdi, que pasa del número 12 al número 6. Es la subida más fuerte y continuará al alza próximamente. La entrada más fuerte como era de prever es ‘X si volvemos’ de Karol G y Romeo Santos, pero se asoma tan sólo por el número 15. Así que la gran noticia de la semana nos la deja Eurovisión. O mejor dicho, Benidorm Fest.

Tras su aceptación en playlists y el boca oreja, ‘Nochentera’ se perfila como el gran éxito de esta edición de Benidorm Fest. El tema se ha ido popularizando poco a poco durante las últimas semanas de 2022 y las primeras de 2023 y esta semana da al fin el gran salto como habíamos previsto hace una semana. El tema de Vicco llega incluso más alto de lo que apuntaba, entrando al número 28. Además, no será su máximo, pues ahora mismo lo encontramos en el puesto 20 de Spotify España.

Ningún otro participante de Benidorm Fest logra llegar a las listas de éxito, ni siquiera la ganadora Blanca Paloma, que llegó a ser top 78 durante un día en Spotify España, pero al desaparecer en poco tiempo del top 200, no logra entrar en listas oficiales. Su liderazgo en Youtube no ha debido de servirle de mucho, al ser Youtube una plataforma sobre todo gratuita (quien no paga, cuenta menos para Promusicae).

Las canciones que sí se van a ir consolidando en días venideros son ‘150 canciones’ de Recycled J y Selecta, que entra al puesto 46; y ‘Yo pr1mero’ de Rels B, al 56. Ambas subirán la semana que viene visto su comportamiento en los últimos días.

La lista de novedades se completa con ‘Te miro a la cara’ de Daviles de Novelda y Abraham Mateo en el 68, ‘La fórmula’ de Maluma y Marc Anthony, en el 83; y ‘El principio de algo’ de La La Love You y Samuraï, en el 87. Es llamativo sobre todo este último caso por escapar de los ritmos latinos que inundan casi todo el top 100, pero el macroéxito de ‘El fin del mundo’ de La La Love You, y también los buenos datos que ha tenido últimamente Samuraï con ‘De charco en charco’ con Belén Aguilera, ‘Tirando balas’ o ‘Bonita’ han servido para fidelizar al público de ambos.