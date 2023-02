Playboi Carti, una de las mayores estrellas de hip hop en Estados Unidos, ha sido arrestado en Georgia tras, supuestamente, intentar ahogar a su novia embarazada tras una discusión sobre un test de paternidad ocurrida el pasado 20 de diciembre, informa TMZ.

Según la declaración jurada de la víctima, recuperada por TMZ, la mujer asegura que el rapero de 26 años la agarró del cuello y la empujó, sujetándola para que no pudiera respirar. También aparece reflejado en la declaración que le dijo a las fuerzas policiales que en ese momento pensaba que iba a morir. Esta también ha contado que llevaban dos años de relación, que empezó a vivir con Jordan Carter (su nombre real) en julio de 2022 y que llevaba 14 semanas de embarazo en el momento de la agresión.

Todo comenzó a raíz de una conversación sobre el bebé y un test de paternidad que terminó convirtiéndose en una discusión, que a su vez acabó en una agresión física. La mujer le contó a la policía que un testigo intentó parar la pelea, y que cuando consiguió escapar corrió hacia su coche, donde asegura que Carter volvió a atacarla. Cuando la policía llegó al lugar, estos dijeron que la víctima tenía lesiones visibles en el cuello, pecho y espalda.

Por otro lado, el abogado del artista, Brian Steel, ha contado a TMZ su versión de los hechos: «El Sr. Carter ha sido acusado falsamente. De acuerdo con mis comunicaciones con el fiscal del distrito, este caso será desestimado sin litigación».

Iggy Azalea terminó su relación con el rapero a finales del año pasado, afirmando que criaría al hijo de ambos, nacido en 2020, como madre soltera: «Estoy criando a mi hijo sola y no estoy en una relación», declaró la cantante. Esta ha reaccionado a la noticia en Twitter: «Imagina tener una novia embarazada y hacer como que no existe hasta que se revela que te gusta maltratarla», escribía Azalea esta tarde en la red social.

Imagine having a pregnant girlfriend and pretending they don’t exist until it comes out you like to abuse them too –

& rarely visiting your actual son unless is because you’re running from whatever problems ya got going on in Atlanta & the press with your serial abuse of woman 🤷‍♀️

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) February 14, 2023