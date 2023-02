Shakira se pone ‘Kill Bill’ con Piqué, y prepara 2 nuevos singles

Con su sesión 53 con Bizarrap aún agarrada al número 1 de Singles España, Shakira no está precisamente para celebrar San Valentín como el resto de los mortales. De hecho, ha celebrado el Día de los Enamorados a su manera, doblando la apuesta de su «diss track» a Piqué. Eso sí, esta vez, la colombiana se ha servido de una canción ajena, casi igual de popular.

Desde la cocina de su casa, fregona en mano, Shakira se ha grabado a ella misma escuchando ‘Kill Bill‘ de SZA, uno de los mayores éxitos en el mundo desde hace semanas. En el estribillo, la narradora fantasea con asesinar a su ex y también a su nueva novia. «Puede que mate a mi ex, no es muy buena idea, su nueva novia irá después, ¿cómo he llegado a este punto?» / Puede que mate a mi ex, de todas formas, todavía le quiero, prefiero estar entre rejas que sola».

Al final de ‘Kill Bill, SZA cumple la amenaza de asesinar a su ex y a su nueva pareja y declara haberlo hecho «por amor» y además «sobria», sin la ayuda de drogas.

Volviendo a la realidad, ni todo el mundo ha celebrado San Valentín ni el que lo ha hecho, lo ha hecho con su pareja: la propia Shakira lo ha pasado acompañada de sus hijos, tal y como ha compartido ella misma a través de sus redes sociales. Otros habrán aprovechado para escuchar el nuevo disco de Caroline Polachek, que también está lleno de amor (y de deseo).

Por otro lado, Shakira prepara nuevos lanzamientos musicales. Con Karol G está a punto de lanzar la balada de reggaetón ‘TGQ’, en la que ambas comparten un mensaje de sororidad. Además, es inminente el estreno de ‘Copa vacía’, que Shakira ha grabado con Manuel Turizo.