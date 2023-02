RFTW: CHVRCHES, Ana Mena, Gorillaz, Belén Aguilera…

Hoy 24 de febrero es un día cargado de novedades musicales. Sale el nuevo disco de Karol G, que incluye una esperada colaboración Shakira, y también otras con Bad Gyal y Quevedo. También el de Gorillaz, que trae colaboraciones como la de Bad Bunny. Además, publican disco U.S. Girls, La Prohibida y Algora, Philip Selway (Radiohead), Algiers, LVL1 o shame.

Abre la playlist ‘Over’, el nuevo single de CHVRCHES producido por Oscar Holter, uno de los responsables de ‘Blinding Lights’. Precisamente The Weeknd es otro de los protagonistas del día gracias al remix de ‘Die for You’ con Ariana Grande. Y, además de lo de Shaki y Karol G, cabe destacar la alianza de Ana Mena y Natalia Lacunza, la «camiseta de New Order» de The National y el regreso de Surfin’ Bichos, con la Canción Del Día más reciente.

El pop nos deja hoy novedades de Belén Aguilera, que, en el mejor momento de su carrera, publica ‘GALGO’; Kali Uchis y su ‘Moonlight’, Everything but the Girl, que publican el segundo single de su nuevo disco, o Halsey, que lanza la esperada ‘Die 4 Me’, la versión completa de su parte en una colaboración previa con Post Malone. Además, Nanna de Of Monsters and Men inaugura carrera en solitario.

En el plano nacional, hoy es día de escuchar novedades de Bunbury, Samuraï, Ginebras, Joven Dolores y otras que ya has podido escuchar en la playlist ‘Sesión de control‘ que actualizamos cada semana, de Jimena Amarillo, Florent y yo o Angela Pardal.

También adelantan sus nuevos discos Susanne Sundfør, yaeji, Jonas Brothers, Unknown Mortal Orchestra, Arooj Aftab u Overmono. Hasta el «nepodaddy» Rob Grant, padre de Lana Del Rey, publica single, pues acaba de anunciar un disco en el que participa su hija.

Como siempre, comentamos algunas curiosidades del día… si es que se le puede llamar curiosidad al regreso de RBD. Sí, los mismos. Adam Lambert, por su parte, vuelve con álbum de versiones tipo ‘Chandelier’ (se llama ‘High Drama’ el disco, para qué decir más). Feliz viernes.