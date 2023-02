Shakira ha concedido su primera entrevista tras el pelotazo de la «Session 53» con Bizarrap, en la que despelleja a su ex Gerard Piqué y a su nueva pareja. Ella misma dice que hubo un antes y un después de la misma hasta el punto de que agradecería una foto tipo «before and after». Se trata de una amable conversación con la televisión mexicana, conducida por Enrique Acevedo, que puede verse en su página web.

Irónicamente, Shakira comienza hablando de la sororidad, de cómo este es un «momento clave para la sociedad» en cuanto al apoyo de las mujeres entre sí e incluso llega a citar una frase al respecto de la exsecretaria de Estado de EE UU, Madeleine Albright: «Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras». Cuando el presentador le pregunta dónde se sitúa la canción con Bizarrap al respecto, por «el debate que ha generado entre las mujeres», Shakira responde que está «en el centro».

La cantante elude polémicas sobre si su propia canción no es que sea demasiado sorora, y prefiere hablar de sus propios sueños rotos: «Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia… Yo también tuve ese sueño. No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte», indica en referencia a sus hijos, que fueron quienes además le dieron la idea de colaborar con Bizarrap (Milan) o realizaron con un ipad la portada de ‘Monotonía‘ (Sasha). También considera que «sale fortalecida» de este despecho, porque ha aceptado su propia «vulnerabilidad». Y recalca la labor terapéutica de la música: «mi música es más elocuente que yo misma (…) mis canciones son la mejor terapia, más eficaces que una visita al psicólogo».

La entrevista es generosa en elogios hacia Shakira y sus récord Guinness (que ella califica como «surrealistas»), además de tratar su labor filántropa, que parece pactada como condición para la concesión de esta exclusiva. La cantante se muestra orgullosa de haber triunfado como mujer «colombiana, latinoamerica, y en español», y reconoce su carrera como pionera especialmente en ‘La tortura’. «Un poquito (pionera) sí. Cuando el reggaeton era muy local, no estaba muy globalizado, no había artistas pop experimentando con el reggaeton. En la época de ‘La Tortura’ descubro lo que está pasando en Puerto Rico, y le sumo dancehall y flamenquito. Es una de las primeras colaboraciones, entre Alejandro Sanz y yo, en una época en que no era una cosa de moda que los artistas se juntaran. Cada uno iba por su camino e incluso había rivalidad entre artistas, y entre géneros».

Shakira recuerda también el éxito de ‘Living La Vida Loca’ de Ricky Martin en español unos años antes, el carácter pionero de Daddy Yankee o cómo ella se empeñó en incluir en un disco ‘Hips Don’t Lie’. Al parecer, que el tema incluyese la frase en español «En las Barranquillas se baila así» hizo pensar a algún ejecutivo que el tema no entraría «en mercados súper obtusos como Inglaterra».

La entrevista es rica en titulares como «creía que en este punto de mi vida estaría en una granja criando pollos», «he vivido más de una vida, la riqueza y la pobreza», «creía que era más débil» o «estoy lista para el próximo round»; no tanto en noticias sobre cuáles serán sus próximos pasos musicales o cuándo saldrá su próximo disco. Simplemente al respecto dice sentirse especialmente inspirada.