Youth Lagoon regresa con un nuevo disco después de siete años

Trevor Powers ha anunciado que recuperará el proyecto de Youth Lagoon tras estar siete años retirado, y lo hará con un nuevo disco. ‘Heaven Is a Junkyard’ estará disponible el 9 de junio. El primer single, con vídeo incluido, ya ha sido lanzado en todas las plataformas bajo el nombre de ‘Idaho Alien’.

Tras los lanzamientos de ‘The Year of Hibernation’ (2011), ‘Wondrous Bughouse’ (2013) y ‘Savage Hills Ballroom’ (2015), Powers decidió que no había «nada más que decir a través de Youth Lagoon», por lo que abandonó el proyecto en 2016. El músico estadounidense entonces lanzó dos «cintas experimentales» firmadas con su nombre de pila: ‘Mulberry Violence’ en 2018 y ‘Capricorn’ en 2020.

Powers ha hablado sobre su decisión de terminar con Youth Lagoon hace siete años, contando que «en muchos sentidos, me perdí a mí mismo». También ha revelado que el regreso del proyecto surgió tras una reacción química causada por un medicamento sin receta que dañó la laringe del músico de 33 años durante ocho meses: «No sabía si sería capaz de volver a hablar, y mucho menos cantar», compartía Powers en un comunicado de prensa.

Sobre el contenido del disco, ha dicho que «‘Heaven Is a Junkyard’ trata de todos nosotros»: «Son historias sobre hermanos yendo a la guerra, padres borrachos aprendiendo a abrazar, madres enamorándose, vecinos robando el correo, vaqueros tomando drogas, colegas saltándose las clases, yo llorando en la bañera, perros persiguiendo conejos y niños jugando en la hierba alta», describía Powers.

Tracklist:

1 Rabbit

2 Idaho Alien

3 Prizefighter

4 The Sling

5 Lux Radio Theatre

6 Deep Red Sea

7 Trapeze Artist

8 Mercury

9 Little Devil From the Country

10 Helicopter Toy