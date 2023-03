Ni Las Petunias ni Madrid Popfest escuchan a Ed Sheeran

Este fin de semana, el viernes 2 de marzo y el sábado 3 de marzo, se celebra una nueva cita del Madrid Popfest. Se trata del festival autogestionado, sin ánimo de lucro y con lavabos unisex, más fiel al indie pop, al DIY y a los artistas autoeditados o en sellos pequeños. En esto por amor al arte.

Este año actúan nuestros queridos Amor Butano, Caliza, El Buen Hijo, desde Sarah Records The Orchids, Pi Ja Ma y Holiday Ghosts, entre otros. Entre las revelaciones, destacamos a Las Petunias, que acaban de sacar EP de título tragicómico: ‘Nunca no he llorado’.

Las Petunias es la banda madrileña formada por Cecilia Soto, Elsa Moreno y Natalia Montes. Se identifican con un estilo de punk pop directo cuya mejor expresión podría ser su tema ‘A pleno pulmón’ o ‘La cena’, con su estribillo «me va a dar un puto ataque al corazón» y su mención a Soto Asa. Después tienen peculiaridades como ‘Elche winnie!’, que pasa de un inicio melancólico a un desarrollo electrónico, pero es ‘Jowar guolobitch’ la que seleccionamos hoy como «Canción del Día».

‘Jowar guolobitch’, que recibe su nombre de Howard Wolowitz, un personaje de ‘The Big Bang Theory‘ (también aparecen por la letra otros personajes como Bernadette, Raj o Leonard), tiene un bombo machacón como bálsamo para un texto post-ruptura. Y no solo es una de esas canciones de desarrollo catárquico que nos valen como antídoto para la desazón: también es un tema autoafirmativo sobre la propia carrera de Las Petunias.

Y es que su estribillo, tan válido para definirlas como para el propio Madrid Popfest, dice que «Me cae bien tu chica, pero es demasiado normal / trabajará en un banco o escuchará a Ed Sheeran». En contraste, «yo seré una estrella del rock’n roll». O, como apostillan, «del tonti pop».