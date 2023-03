RFTW: Nicki Minaj, Portugal .The Man, Manuel Turizo…

En el primer viernes de marzo son varios los lanzamientos destacados a comentar, como el disco de Kali Uchis (el primero de dos que publicará este año), que está siendo el Disco de la Semana en estas páginas; o el de la rusa Kate NV. También slowthai, Mimi Webb y hasta Xiu Xiu publican disco hoy. Marta Movidas saca EP.

‘Prometo no olvidar‘ de La Casa Azul abre la playlist de novedades, siendo otro de esos chutes de euforia que le conocemos; y otro lanzamiento suelto importante es el de Nicki Minaj: su nuevo tema ‘Red Ruby Da Sleeze’ se basa en un sample de ‘Never Leave You(Uh Oooh, Uh Oooh)’ de Lumidee.

Estos días han vuelto Portugal .The Man con otro de sus temas marca de la casa, ‘DUMMY’, y Sparks con el tema que da título a su nuevo disco, ‘The Girl is Crying in her Latte’. Youth Lagoon también han salido de su «hibernación», y Ashnikko ha detallado al fin su debut largo. Pero para «comeback» el de Manuel Turizo: de ‘La Bachata’ pasamos a ‘El Merengue’.

En portada no hemos dejado de comentar el estupendo nuevo single de boygenius ni el sorprendente cambio de rumbo de La Plata, una de las novedades que puedes escuchar en Sesión de control. En el plano nacional hoy hay temas frescos de Kora, Marc Seguí (en plan Avril Lavigne), Califato 3/4 con sample de ‘I Feel Love’, Colectivo da Silva con La Plazuela…

Y en el internacional son tantas las novedades que casi, casi nos podría pasar desapercibida la maqueta de ‘Flowers’ de Miley Cyrus, que es casi tan buena como la original. Más música de Milky Chance, Fontaines D.C., Jana Horn, Gus Dapperton, Sidibe, Marina Reche, Suki Waterhouse, Maren, Shygirl con Tinashe… en el «Ready for the Weekend» de hoy.