Meghan Trainor puede conseguir otro hit con ‘Mother’

A Meghan Trainor le ha ido muy bien últimamente gracias a ‘Made You Look‘. El segundo sencillo oficial de ‘Takin it Back‘, su último disco, se viralizaba en los últimos días de octubre, coincidiendo con el lanzamiento del disco, y lograba entrar en listas de medio mundo: en Reino Unido llegaba al puesto 2 y en Estados Unidos alcanzaba el 11, sumando un total de 340 millones de streamings a tiempo de redacción de esta noticia. En España funcionaba menos (top 84) a pesar de lo que ha podido parecer, pues cualquiera con redes sociales la habrá escuchado en todas partes.

A pesar del potencial de otras pistas incluidas en el disco, como la latina ‘Mama Wanna Mambo’ con Natti Natasha o el reggae relajadito de ‘Breezy’, por no hablar del doo-wop de ‘Don’t Make It Look Easy’, similar al de ‘Made You Look’, Meghan ha anunciado nuevo single. Eso sí, no pasa página de la era de ‘Takin it Back’. No tan pronto.

‘Mother’ será uno de los tres temas nuevos que traerá la edición especial de ‘Takin it Back’, y puede hacer resurgir en las listas el álbum original, que no ha funcionado tan bien como se esperaba, y pese al éxito de ‘Made You Look’. El tema combinará dos facetas de Meghan, la retro y la bailable, sampleando sobre una base dance el ‘Mr. Sandman‘ de las Chordettes, un clásico de los años 50 que de vez en cuando ronda por TikTok. Meghan sabe lo que hace.

El caso es que ‘Mother’ tiene su gancho -y no solo porque la letra incluya la frase «no me hagas mansplaining»- y el público está respondiendo: el adelanto de la canción subido a TikTok lleva 17 millones de visualizaciones. Sumando otras plataformas como Twitter e Instagram, van ya 31 millones de visitas solo para el fragmento de la canción. ¿Se viene el ‘Unholy’ de Meghan Trainor?

Meghan, cada vez más entregada a su faceta tiktoker, además está embarazada, y en los vídeos de TikTok no está dejando de jugar con esta circunstancia, acompañada por su amigo, el tiktoker Chris Olsen, que cuenta con 9 millones de seguidores en la plataforma. Olsen forma ahora parte del equipo de Meghan, después que los dos hicieran migas hace tiempo.