Meghan Trainor «te hace mirar» gracias a su nuevo hit viral

Meghan Trainor es otra de las artistas que han sacado disco en estos últimos días de octubre. ‘Takin’ It Back’, como su nombre indica, representa un regreso al sonido primigenio de Meghan, el cual, a su vez, es el sonido primigenio del pop de Estados Unidos: doo-wop, blue-eyed soul, pop de los sesenta, etc. Y la jugada le está saliendo mejor de lo que nadie podía imaginar.

Meghan no había conseguido repetir el éxito de sus primeros singles (entre ellos el mítico ‘All About that Bass‘) con sus últimos lanzamientos, pero este no está siendo el caso de ‘Made You Look’. El segundo sencillo extraído de ‘Takin’ it Back’ se ha viralizado en TikTok, lo cual ha provocado que debute en torno al top 200 de Spotify Global con cerca de 1 millón de reproducciones. Parece que habemus hit.

‘Made You Look’ es una graciosa producción de doo-wop adornada con sonidos de saxo y de coros típicos de los 50 y 60. Tan retro es la canción que dura exactamente 2 minutos y 14 segundos. Sin embargo, nunca suena inacabada sino, al contrario, plenamente realizada, como las canciones de la época. Además, la producción tecnicolor y «hi-fi» -firmada por Federico Vindver- la acerca a nuestro tiempo, entre arreglos vocales tipo vocoder y efectos más «modernos».

Como ‘All About that Bass’, ‘Made You Look’ también presenta una temática body positive, pues está inspirada en las inseguridades que sintió Meghan con su imagen (en concreto con su cuerpo desnudo) después de su embarazo. En ‘Made You Look’, Meghan canta que puede llevar «un vestido de Gucci o mi bolso Louis Vuitton, pero que, aún desnuda, haría que me mirases». Al destinatario de la letra advierte que llame a su «quiropráctico, por si acaso te rompes la nuca».

El «pack» de ‘Made You Look’ se completa con un videoclip que es una absoluta chuchería de colores, una fantasía a lo Barbie tal que, justo cuando piensas que perfectamente podría asomar Jojo Siwa a hacer un cameo, va y aparece. Muy mona también la actuación en directo.