Por si fuera poco el inabarcable cartel de Primavera Sound, siempre tan generoso, el festival anuncia nuevo cabeza de cartel: New Order. El grupo británico actuará el 1 de junio en la edición de Barcelona, y el 8 en la de Madrid.

La de New Order era la confirmación esperada por los seguidores de Primavera Sound en redes, pues el festival no se había ido por las ramas y había anunciado la siguiente confirmación con una imagen que imitaba la portada de ‘Substance’, el disco de New Order de 1987. Es el que traía ‘Blue Monday’, single cuyo lanzamiento cumple hoy 40 años.

New Order, que ya actuó en el Primavera en el año 2005, se une así a una letra grande que incluye nombres tan variopintos como los de Depeche Mode, Pet Shop Boys, Kendrick Lamar, Rosalía, Blur, Calvin Harris y Halsey.

No sabemos si New Order volverá al Primavera con nuevo material bajo el brazo. En 2020 editó un single suelto, ‘Be a Rebel’, pero su último trabajo discográfico de material nuevo, ‘Music Complete‘, data de 2015. Hace poco, el grupo celebraba el treinta aniversario de su obra maestra, ‘Technique‘.

Os invitamos a comentar la programación de Primavera Sound en nuestros foros.