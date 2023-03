A Robert Smith le encanta colaborar en los proyectos de otros artistas, no como a Björk. El vocalista de The Cure ha cantado recientemente con CHVRCHES, en la magnífica ‘How Not to Drown‘, también con -ups- Gorillaz en ‘Strange Timez’, y de vez en cuando se marca un remix como aquel histórico que le firmó a Crystal Castles, el de ‘Not in Love’.

Hoy, Smith estrena otro de esos remixes. Sabíamos que el cantante aparecería en la edición especial de ‘Council Skies’, el nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds, y su remezcla del single ‘Pretty Boy’ ya puede escucharse.

Se trata de una versión «slowed and reverbed» de ‘Pretty Boy’, más o menos. No lo ha dicho Smith con estas palabras, pero casi: «Me quedé gratamente sorprendido cuando Noel me pidió remezclar esta maravillosa canción, y me lo he pasado muy bien ralentizándola y haciéndola un poco más envolvente». Cuenta Smith que creó el remix a partir de un ritmo de batería que le dio su compañero de banda, el batería Jason Cooper, y que el resto del tema se hizo prácticamente solo, en palabras de Smith que podrían ser una frase de The Cure, «bajo el cielo estrellado de mi luna distante».

Publicado en noviembre, ‘Pretty Boy’ fue el primer anticipo de ‘Council Skies’, el disco que Noel Gallagher’s High Flying Birds publican el día 2 de junio. Después, ningún fan acérrimo de Oasis querrá perderse el siguiente single, ‘Easy Now’, disponible desde el mes pasado.

Por otro lado, seguimos sin noticias concretas sobre el nuevo LP de The Cure, ‘Songs of the Lost World’. El grupo ha pasado toda su última gira tocando temas nuevos, pero el disco, que será el primero de The Cure desde 2008, sigue sin materializarse.