Courtney Love ha denunciado en redes la escasa representación femenina en el Rock & Roll Hall Of Fame, apoyándose en las palabras de la periodista Jessica Hopper, y ha compartido una conversación de texto que tuvo con Dave Grohl en relación a su temprano ingreso en el museo del rock.

Hopper compartió un artículo en Twitter titulado ‘El Rock & Roll Hall Of Fame celebra a las mujeres del rock’ junto a una respuesta en la que cuestionaba la veracidad de ese titular: «719 inclusiones en el Hall of Fame y solo 61 son mujeres», denunciaba la periodista. Tras establecer que las mujeres representan solamente un 8,48% de todos los ingresos del Hall of Fame, Hopper comentó que «es asqueroso cuando tienes peores datos que los de las mujeres en emisoras de country (10%) y los de los headliners femeninos en festivales grandes (13%)».

La vocalista de Hole compartió los datos dados por Hopper en sus redes, al mismo tiempo que mostraba una conversación con el líder de Foo Fighters sobre el tema: «Diviértete en el Hall of Fame, Dave. Asegúrate de guardarle el sitio a Tina Turner y Carole King, las cuales llevan siendo elegibles alrededor de 30 años cada una», le escribía Courtney Love al exbatería de Nirvana. Grohl ha ingresado dos veces en el Rock Hall of Fame: la primera con Nirvana en 2013 y la segunda en 2021 con su banda actual.

«Las mujeres esperan una media de 18 años para ser nominadas, mientras que los hombres esperan 5 minutos, tal y como han evidenciado Foo Fighters», reposteaba Courtney Love mientras daba las gracias a Jessica Hopper «por hacer las mates». La polémica llegaba después de la presencia femenina en la selección de nominados para ingresar en el Rock & Roll Hall of Fame de este año, entre las cuales se encuentran Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliot, Cindy Lauper, Gillian Gilbert y Meg White.

Do they tho? 719 inductees to the Rock N Roll Hall of Fame, only 61 are women. That's 8.48%. C'mon @rockhall, it's FUCKING GRIM BRO when yr doing worse than women-artists-on-country radio numbers (10%) and women headliners at major music festivals (13%) https://t.co/YvpCvwZ72o

— Jessica Hopper (@jesshopp) March 10, 2023