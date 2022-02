Foo Fighters estuvo a punto de lanzar una versión de Spice Girls, desvela Dave Grohl

Puede que algunos de los más fanáticos de Foo Fighters y de Nirvana ya lo sepan, pero Dave Grohl confesó ayer en su visita al programa de James Corden que una de sus canciones favoritas es ‘2 become 1’ de las Spice Girls. Además, reveló que hace 20 años los Foo Fighters estuvieron a punto de lanzar una versión de la misma.

En la entrevista, James Corden y Hillary Duff comentaban su experiencia en un concierto de las Spice allá por los 90, mientras que el líder de Foo Fighters bromeaba con que no pudiese ir porque estaría de gira en esas mismas fechas. Sin embargo, cuando Corden le sugirió “me encantaría una versión de ‘2 become 1’ de los Foo Fighters”, Dave Grohl desvelaba: “Escucha, no estoy bromeando. Amenazamos con hacerla hace como 20 años. Me encanta esa canción”.

Por otro lado, en otra entrevista para The Howard Stern Show, el ex baterista de Nirvana reconoció que está prácticamente sordo desde hace 20 años y que le cuesta incluso escuchar a los que tiene sentados a su lado. Grohl admitía que no le gusta usar pinganillos que le protegen del exceso de ruido en el escenario porque lo aíslan de la “atmósfera” del concierto. “No me he hecho pruebas desde hace mucho tiempo, pero sé lo que me van a decir. Tienes daño auditivo -tinnitus- en tu oído izquierdo más que en el derecho. Mi oído izquierdo está un poco peor que el derecho porque mi caja y mi monitor en el escenario cuando toco la batería están en ese lado”.





