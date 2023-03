Selena Gomez supera los 400 millones de seguidores en Instagram

Selena Gomez ha superado los 400 millones de seguidores en Instagram. En concreto, la autora de ‘Rare‘ acumula 401 millones de followers, por lo que deja atrás holgadamente a Kylie Jenner, que suma 382. No obstante, dos futbolistas son las personas más seguidas en la red social, Cristiano Ronaldo (563 millones) y Leo Messi (443 millones).

Irónicamente, Selena ha sido muy crítica con el rol que las redes sociales ejercen en nuestras vidas, hasta el punto que ella misma ni siquiera cuenta con acceso a su propia cuenta de Instagram. La cantante se toma largos descansos de las redes sociales para «desintoxicarse» de la crueldad que es posible encontrar en ellas. Selena sí publica contenido en TikTok ella misma.

- Publicidad -

Aunque es atractivo concluir ante esta noticia que Selena es la cantante más famosa del mundo, no sería del todo cierto: Selena es apenas la 41ª cantante más escuchada de Spotify. Digamos que su trabajo musical solo representa un factor de su popularidad. Su último proyecto, el EP ‘Revelación‘, produjo un macrohit del tamaño de ‘Baila conmigo’ con Rauw Alejandro, pero artísticamente decepcionó. Actualmente, Selena sigue triunfando en listas con ‘Calm Down’, su colaboración con Rema.

La realidad es que Selena es seguida por 400 millones por su contenido glamuroso pero «realista», con el que tantos se pueden sentir identificados, pues Selena nunca ha escondido la realidad de sus problemas de salud, desde el lupus que padece hasta su transplante de riñón o su trastorno bipolar. Su reciente documental ‘My Mind and Me‘ ha estado centrado en la salud mental de Selena.

- Publicidad -

Últimamente, a Selena le va estupendamente en el terreno de la interpretación: su serie ‘Only Murders in the Building’ es un éxito por el que acaba de recibir su primera nominación a los Globos de Oro. Selena es productora de la serie y, además, interpreta a uno de los personajes principales.