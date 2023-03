El viernes ha llegado cargado de novedades. En portada hemos repasado ya «en diagonal», por encima, los esperados nuevos discos de Lana Del Rey y Depeche Mode. No son los únicos que sacan disco hoy, como saben Ana Mena, Ginebras o la artista revelación Debby Friday. Además, el EP conjunto de Rosalía y Rauw Alejandro ha llegado con sorpresa. También publican disco Luz Casal, Valeria Castro, Rouss, Fall Out Boy, Arooj Aftab, o Marilia (ex Ella Baila Sola).

Entre las grandes novedades del finde hay que comentar el single Ed Sheeran. ‘Eyes Closed’ es el primer anticipo de su disco «folk», aunque en él no ha renunciado a que Max Martin le eche una mano. Además, Miss Caffeina entregan la divertida ‘Para toda la vida’, Noel Gallagher sorprende con la bonita y clásica ‘Dead to the World’, DELLAFUENTE saca bolero (como RR), Fusa Nocta vuelve con ‘AYAYAY’…

Entre las novedades nacionales cabe destacar el nuevo single de Jimena Amarillo, que abre la playlist Sesión de control, así como nuevas propuestas de Chica Sobresalto, Meler, The Guapos, One Mafalda, Chico Blanco u otro disco que sale hoy, el de Supermeganada.

En el plano internacional, FLO se sacan de la manga otro hit dosmilero, Rina Sawayama publica la canción que ha grabado para la nueva película de ‘John Wick’, en la que además aparece; Ciara vuelve con ‘Da Girls’, hay nueva música de Jimin de BTS y Jam City y nuevos adelantos de lo próximo de Hailee Stanfield, The National o del disco de Ellie Goulding, que se resiste a salir.

En la playlist de novedades «Ready for the Weekend», con más de 6.100 suscritos, escucha también música recién salida del horno de Westerman, zzoilo, Caroline Rose, MANTRA, JPEGMAFIA y Danny Brown, Morad, Victoria Monét, Bimini…