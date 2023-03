Christina Aguilera funda su propia marca de lubricantes

Christina Aguilera es una de las artistas sexualmente liberadas y aventureras de las últimas décadas. Le vimos hacer mil guarrerías en ‘Dirrty‘, en su disco ‘Stripped‘ se desnudaba literal y figuradamente, de ‘Bionic’ no hemos podido olvidar los arranques sexuales de ‘Desnúdate’ o ‘Not Myself Tonight’… Mejor aún, ultimamente hemos visto a Aguilera actuar con un dildo con arnés gigante en el Orgullo.

Así que no sorprende que el nuevo proyecto de Christina esté relacionado con la sexualidad. La intérprete de ‘Beautiful’ ha fundado su propia marca de lubricantes femeninos, Playground, que evidentemente busca mejorar la vida sexual de las mujeres. Christina se une así a la lista de artistas que se han asociado a un producto de este tipo, como Frank Ocean, que vende un cockring de oro en su web, o Marilyn Manson, que llegó tan lejos de vender un consolador con su cara.

Christina, más elegante, ha hablado sobre los beneficios de conocerse sexualmente a una misma, en una entrevista con PEOPLE. «En mis 42 años de vida he aprendido a conocer mi vagina, y hay puntos de placer que sigo descubriendo a medida que me hago mayor. Hay cuatro sitios diferentes que me llevan al orgasmo en mi vagina, y esa es la verdad».

Aguilera ha recordado que explorar su sexualidad ha sido su manera de conectar artísticamente consigo misma, con su lado auténtico. «Fue importante para mí tener la libertad de hacer lo que quisiera hacer con mi música. Siempre he querido dar un mensaje que fuera auténtico, que transmitiera que somos nosotras quienes decidimos qué hacemos con nuestros cuerpos».

Con su línea de geles lubricantes, Aguilera pasa página (aparentemente) de su última etapa musical. ‘AGUILERA’ fue su último disco, el segundo escrito en castellano, y llegaba por fascículos (los epés ‘La Fuerza‘, ‘La Tormenta‘ y ‘La Luz‘). Entregado a los ritmos latinos, del reggaetón a la guachera, el disco pasaba desapercibido, pero obtenía varias nominaciones a los GRAMMY Latinos.