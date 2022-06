Había algo más marica que estar viendo a Dua Lipa, luego a Lorde, luego a Jessie Ware en el Primavera Sound este fin de semana. Mientras sucedía esto último, Christina Aguilera encabezaba un set enmarcado en las actividades del “Pride Month” en Los Ángeles. Y no ha podido ser más loco por las imágenes que han trascendido.

Aguilera ha ofrecido un surtido de looks que incluían los colores del Orgullo en sí mismos, o que pretendían sumarlos en su conjunto. El repertorio no ha incluido ninguna reivindicación de sus EP’s en castellano, pero sí un consolador con arnés, además de otras cosas nada esperadas como Kim Petras, un dj set de Paris Hilton o ‘Bionic’.

Efectivamente, el concierto comenzaba con ‘Dirty’, ‘Can’t Hold Us Down’ y ‘Fighter’ antes de que sonara la canción titular del que fue el gran proyecto maldito de la cantante. Una alegría para sus fans de reivindicación que no era nada en comparación con lo que faltaba por venir.

Kim Petras aparecía para realizar interpretar las sutiles ‘They Wanna Fuck’ y ‘XXX’, aparentemente mientras Christina se cambiaba de ropa. Sin embargo, al final esta se sumaba de vuelta a su propia fiesta con el mencionado dildo hacia la mitad de ‘XXX’, para rematar.

Poco después aparecía Mya para una presentación apoteósica de ‘Lady Marmalade’, que ambas interpretaban juntas por primera vez en 21 años, lo que las ha llevado a la primera plana de la prensa generalista. Era a su término cuando Paris Hilton se subía al escenario para pinchar algunas canciones como la propia ‘Stars Are Blind’, al tiempo que hacía como que cantaba. Destacable es que también puso a Eurythmics, ‘Genie in a Bottle’ de la propia Aguilera y ’Toxic’ de Britney Spears.

El set de Christina se cerraba con un bis de ‘Beautiful’ y ‘Let There Be Love’. Os recordamos que la cantante actúa este mes en Mallorca Live Festival y también lo hará en «Diversity» en Valencia el mes que viene.







I love the way @Xtina just keep being herself and gives 0 F*CKS ! Dear haters , get a bedazzled dildo and suck on it or sit on it (or both) , it help you feel less frustrated 😎 #xtina #LAPride2022 #christinaaguilera pic.twitter.com/Pgvh56uh98

— 👑Bionic Queen👑 (@Bionicqueenxti1) June 13, 2022