Caroline Polachek finge tener todo bajo control en ‘Smoke’

Caroline Polachek estrena vídeo para uno de los temas contenidos en su álbum de este año, ‘Desire, I Want to Turn Into You‘, uno de los mejores de lo que va de 2023, como os contamos en un podcast reciente.

La canción elegida es ‘Smoke’. Después de unas horas de exclusiva en Instagram, el vídeo se ha subido a Youtube bajo la dirección de Matt Copson. La propia Caroline ha ejercido de directora creativa y se sumerge aquí entre «humo» propiamente dicho. Los colores de neón mandan en un vídeo que lleva el disco exactamente al lugar que te imaginabas. La estética es la misma que la de los conciertos de presentación del álbum.

‘Smoke’, nuestra «Canción del Día» para este sábado, hablaba de volcanes y la cantante lo explicaba así en Apple Music: «Es sobre la catarsis. La primera frase («solo es humo flotando sobre un volcán») es sobre fingir que algo no es catastrófico cuando por supuesto que sí lo es. Es sobre negarte a ti misma las cosas. Es sobre fingir que la situación o tus sentimientos no son tectónicos, pero por supuesto sí lo son».

También ha dicho en Vulture que es una especie de broma sobre «tener la situación bajo control cuando no la tienes en absoluto». En el disco en general, «los volcanes son una metáfora del subconsciente y de todo lo que nos hemos reprimido durante la pandemia».

Os recordamos que Caroline Polachek es una de las grandes bazas que veremos actuando en el Primavera Sound, y os dejamos también con el podcast que recientemente grabamos sobre la cantante.



Podcast: ¿ha hecho el disco del año Caroline Polachek?