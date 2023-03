‘Desire, I Want to Turn Into You‘ es el disco más valorado del primer trimestre del año en Metacritic, y uno de nuestros favoritos. ¿Pero quién es Caroline Polachek? Dedicamos el nuevo episodio del podcast REVELACIÓN O TIMO a desgranar esta segunda obra en solitario que consolida de manera definitiva a la que conocimos primero como cantante de Chairlift, y después brevemente como «Ramona Lisa».

- Publicidad -

La carrera de Caroline Polachek parece marcada por las sonoridades niponas que escuchó en su infancia, cuando vivió en Tokio, y la new-age que aliviaba a unos padres en proceso de divorcio. Enya es una influencia clara en su vena más espiritual, pero también podríamos hablar de Mike Oldfield, el de ‘Moonlight Shadow’ o el de ‘Islands’.

Igualmente ‘Porcelain’ de Moby, Olive, Hooverphonic, ‘Ray of Light’ de Madonna o la misma Dido -que aparece como invitada- pueden haber sido referentes para el desarrollo de ‘Desire, I Want to Turn Into You’, pero es significativo que suene a presente. Incluso su voluntad escapista se ha amparado en la coproducción del gran Danny L Harle y entre eso y la característica voz de Polachek, el resultado no es tan revivalista como futuro.

- Publicidad -

Al tiempo que en este episodio del podcast recomendamos ‘Desire, I Want to Turn Into You’ por la grandeza de ‘I Believe’ o ‘Smoke’, también lo cuestionamos. No todas las canciones aguantan el tipo. Al final del episodio recordamos brevemente la carrera previa de Caroline, con y sin Chairlift. Es cierto que ha cantado un aria a Kurt Cobain en una adaptación de ‘Last Days’ de Gus Van Sant, y finalmente que en su momento hicimos una playlist con los 13 temas que debes conocer sobre Chairlift. Podéis escucharla o suscribiros aquí.

Os recordamos que el tercer disco de Chairlift, ‘Moth’, aparece en el libro editado por JENESAISPOP con los mejores discos de 2000 a 2019; y que ‘Sunset’ aparece en el Anuario de 2022, en concreto en el top 10 de Mejores Canciones del Año.