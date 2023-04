Las Mejores Canciones del Momento: marzo 2023…

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento, recopilando lo que ha dado de sí el mes de marzo y los primeros días de abril. Por ejemplo, los discazos de Lana del Rey, 100 gecs o boygenius. También ha sacado disco gente tan querida por aquí como Depeche Mode. Seguimos disfrutando singles de los álbumes de Caroline Polachek, al tiempo que nos llegan adelantos de discos tan esperados como los nuevos de Christine and the Queens, Alien Tango o Aitana, ahora en un registro más house y adulto.

- Publicidad -

Entre las sorpresas del momento, los álbumes de Valeria Castro, Ana Mena, NOIA o el EP de Gazzi. En cuanto a artistas revelación apostamos por LaTorre, BERNARDA, Sofía V, Warmi o Nenas, en cuyo himno ‘Nuevos heteros’ puedes escuchar el nombre de nuestra web como parte de su parodia social.

Destacamos también lo nuevo de Purple Disco Machine, Labrinth con Billie Eilish, Little Dragon, Matthew Herbert, Angy o Wednesday, entre otras curiosidades como ese viaje al pasado que han hecho El Columpio Asesino junto a Pucho de Vetusta Morla.

- Publicidad -

Christine and the Queens / To be honest

Lorena Álvarez / Yo voy soñando

Lana del Rey, SYML / Paris, Texas

Alien Tango / BFF

NOIA, Buscabulla / eclipse de amor

Valeria Castro / lo que siento

Renaldo & Clara / Globus

100 gecs / Hollywood Baby

Nenas / Nuevos heteros

El Columpio Asesino, Pucho / Perlas

GAZZI / inténtalo

Aitana / Los Ángeles

Vicco / Me muero x ti

Purple Disco Machine, Kungs / Substitution

boygenius / Not Strong Enough

Labrinth / Never Felt So alone

Little Dragon / Slugs of Love

Caroline Polachek / Smoke

LaTorre, xuzu / Amor y miel

Matthew Herbert / The Horse Has a Voice

- Publicidad -

BERNARDA / Antoniet

Depeche Mode / My Cosmos Is Mine

Torrent Foot, Azealia Banks / New Bottega

Angy / Dualidad

Sofía V / DE CERO

MTINES, Anna Andreu / Estimada Glòria

Ana Mena / Mañana dios dirá

KAROL G / Tus gafitas

Warmi / Replaced

Wednesday / Chosen to Deserve