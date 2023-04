El pop atemporal de Young Gun Silver Fox es maravilloso

Esta noche Caprichos de Apolo trae a Barcelona a la recomendable Sarah McCoy. Y otra cita imprescindible con la música atemporal del mismo ciclo será el show de Young Gun Silver Fox el próximo 10 de mayo.

El dúo está formado por dos locos del “sonido costa oeste”, hasta el punto de que titularon así su debut de 2015, ‘West End Coast’. Se trata de dos artistas de bagaje en la industria musical. Por un lado Shawn Lee (Silver Fox) ha trabajado con gente como Jeff Buckley, Amy Winehouse, Lana del Rey o Saint Etienne. Por otro, Andy Platts (Young Gun) ejerce de vocalista tras haber colaborado con gente como Corinne Bailey Rae o liderado el grupo Mama’s Gun.

El último álbum publicado a finales de 2022, el cuarto de su trayectoria, recibe el nombre de ‘Ticket to Shangri-La’ y contiene algunas de las grabaciones más maravillosas que hayan realizado jamás. En este caso más orientadas al R&B de finales de los 70 y principios de los 80, deslumbraban en momentos como la bailable ‘Rolling Back’. Un poco menos de atención a Bruno Mars y un poco más de atención a esto no habría hecho ningún mal a nadie.



Hace tan solo unas semanas, el dúo ha publicado un tema nuevo llamado ‘Moonshine’ que es otra delicia con el sello de los Estados Unidos de los años 70, en este caso un poco más Burt Bacharach. Y la canción tiene una historia peculiar, pues entre sus créditos encontramos al desaparecido Rod Temperton, quien trabajara con Michael Jackson o George Benson. ‘Moonshine’, que ciertamente suena a Jackson 5, es nuestra «Canción del Día» hoy.

Uno asimilaría rápidamente que hay algún tipo de sample u homenaje a algún clásico perdido o no de Quincy Jones. Pero no es exactamente el caso. Andy Platts “Young Gun” ha contado en VinylFlicks que ‘Moonshine’ procede de una sesión que pudo realizar en 2005, cuando tenía 26 años, con el mismísimo Rod Temperton. Andy acababa de conseguir su primer contrato editorial, cuando realizó una lista de gente con la que le haría ilusión colaborar.

Le mandó una demo de cuatro pistas a Rod y unos meses después este dijo que estaba disponible para grabar algo. Temperton le respondió que había escrito algunas canciones “consistentes” y otras “regularcillas” y se pusieron a mejorar el material, mientras le contaba anécdotas sobre trabajar con Michael Jackson. Le pidió por ejemplo que escribiera un solo de guitarra, que en esta versión 20 años después se ha realizado con guitarra acústica -como podéis escuchar en uno de los puentes- porque le parecía más elegante.

En cualquier caso, una delicatessen tanto en su estribillo plagado de coros como en ese pre-estribillo que nos conduce a lo irresistible: “There’s a strange kind of magic in the music we make / No kind of ordinary groove”.

Os recordamos que Young Gun Silver Fox actúan en Barcelona el 10 de mayo. El cupo de entradas en oferta «early bird» se ha acabado, pero siguen disponibles las de 18 €. En taquilla, serán 22 €. Más información, aquí.