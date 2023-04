Mallorca Live Festival se adelanta con tres conciertos gratuitos en Barcelona

Mallorca Live Festival ofrecerá mañana, miércoles 12 de abril, un pequeño adelanto del evento en Barcelona, con las actuaciones de Ramón Mirabet, Alba Morena y Aina Losange. El acceso es gratuito, el aforo limitado, y las invitaciones se pueden obtener en la web del festival.

La Antigua Fábrica Estrella Damm de la Ciudad Condal será el recinto que acogerá el avance de la experiencia Mallorca Live Festival. En él, los asistentes podrán conseguir un descuento exclusivo para las entradas de la sexta edición del festival mallorquín, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo. A partir de las 18:30, Ramón Mirabet, Alba Morena y Aina Losange se encargarán de ponerle música a la ocasión.

Mirabet regresó en 2022 con el disco ‘Free’, mientras que la salouense Alba Morena presentará un adelanto de su próximo proyecto. Esta ya nos conquistó con ‘Nadie’, su último y divertido single post-ruptura. Por otro lado, Aina Losange amenizará la tarde con una muestra de sus inolvidables sesiones de DJ.

Mallorca Live Festival cerraba recientemente su programación con la incorporación de !!! (Chk Chk Chk), que presentarán en vivo el recomendable ‘Let it Be Blue’, la electrónica de Gazzi, el bedroom house de Mall Grab y el indie-rock de Ombra, entre otros. Los abonos se pueden adquirir en la web del evento y en la de la ticketera oficial, See Tickets.

