¿Ha terminado ya la promo del disco de Miley Cyrus?

La broma es recurrente: Miley Cyrus vive en una «Endless Summer Vacation«. En referencia al título de su último disco, pareciera que la cantante ha pasado ya al modo «veraniego» cuando aún estamos en abril. Y es que no es la primera vez que Miley abandona la promo de un álbum muchísimo antes de tiempo. Desde ‘Bangerz’ (2013) no realiza grandes giras de presentación, sino series de 5 o 10 conciertos en todo el mundo, como fue el caso de Attention Tour en la era anterior.

Al menos esta vez el disco podría funcionar por inercia, aunque está por ver a qué nivel. ‘Flowers‘ continúa en el número 1 Global de Spotify, posición que ha ocupado durante 79 días no consecutivos. Y no puede haber promoción mejor para un disco. Pero por un lado, estamos ante un claro caso de single que puede comerse a un disco entero. El ‘As It Was‘ de este año. Y por otro, ella podría responder haciendo algo. Por poner un ejemplo extremo, Adele construyó ’21’ sucediendo ‘Rolling In the Deep’ con una espectacular presentación en vivo de ‘Someone Like You’. Y ‘Someone Like You’ con ‘Set Fire to the Rain’. Nada sucederá si nada se intenta.

‘River’, el segundo single de ‘Endless Summer Vacation’, podemos considerarlo muerto. Ha desaparecido del Global de Spotify y de los puestos de cabeza de las listas importantes. En ‘Plastic Hearts’, Dua Lipa contribuyó un mucho a que el segundo single de un disco de Cyrus pegara. Pero es que además ‘Angels Like You’ ha sobrevivido como la gran balada de aquella era.

Tan sólo mes y medio después de que haya salido este nuevo disco, aún hay margen de maniobra. Quizá su sello esté esperando que ‘Flowers’ pierda un poco de fuelle, pero eso no tiene pinta de pasar en absoluto. Sus seguidores, que tan bien saben cómo puede abandonar un disco propio y recién salido a su suerte, y a ‘Younger Now’ me remito, empiezan a olerse la tostada. «¿Por qué odia ella misma este álbum?», se pregunta uno en Popjustice. «Ella odia TODOS sus álbumes», contesta otro. «¿Dónde está?», se pregunta alguien, y le contestan: «Al teléfono con sus fans. Lo cual es mono, pero un poco raro».

La acción mediante la que Miley ha hablado 40 minutos por teléfono con una fan que estaba enferma es muy bonita, claro. Sobre todo porque termina con el envío de FLORES, lo cual enriquece de alguna manera el discurso de quererse a una misma de esta era, la pequeña obra de arte que se supone que es un disco.

No es ‘Endless Summer Vacation’ la obra magna de Miley Cyrus que esperábamos después de un huracán como ‘Flowers’. Pero hace poco defendíamos a la artista como una máquina de hacer buenos singles, y empezamos a echar en falta más de eso. Dua Lipa tocó 50 veces ‘Don’t Start Now’ en la tele hasta que la convirtió en un hit. Lady Gaga hizo lo mismo con ‘Million Reasons’. Un poco más de insistencia en teles, radios y medios digitales con un directo de ‘River’. Remixes para la pista de baile. Una versión «sped up» para ‘Jaded’ (sorry). Un vídeo épico para ‘Rosed Colored Lenses’. ¿Algo de esto habrá? ¿Y una gira como está mandado?







