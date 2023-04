Ellie Goulding, top 1 de Discos en UK con muy poco

Ellie Goulding hace doblete en el número 1 de las listas británicas. Por un lado, continúa en la cima de singles con ‘Miracle’ junto a Calvin Harris, por segunda semana consecutiva.

Por otro, su nuevo álbum es capaz de llegar al número 1 de álbumes. Eso sí, las cifras de ‘Higher than Heaven’ no son para tirar cohetes. Tan sólo 11.818 copias que son mayoritariamente CD’s (7.072) y vinilos (2.111), no tanto puntos de streaming (1.158). Hacía 51 semanas que un disco no era número 1 en Reino Unido con cifras tan mediocres.

- Publicidad -

La OCC aprovecha para recordar que el álbum más vendido de Ellie Goulding es ‘Halcyon’ (2012) con unas impresionantes 1,3 millones de unidades (cuádruple platino), seguido de su debut ‘Lights’ (2010) con 864.000 (casi triple platino), ‘Delirium’ (2015) con 389.000 (platino) y muy de lejos por ‘Brightest Blue’ (2020) con 54.000 (todavía ha de llegar al disco de plata).

Lamentablemente, ningún futuro parece avalar el recorrido de ‘Higher than Heaven’ pese al potencial de varios temas. Ningún single del álbum logra llegar al top 100 de sencillos esta semana, ni siquiera con el hype del nuevo álbum, todos ellos eclipsados por el pelotazo de ‘Miracle’, que no está en este disco.





- Publicidad -