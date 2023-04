Lewis Capaldi se anota su 5º top 1 en UK, gracias al CD single

Lewis Capaldi se anota otro número 1 en Reino Unido con un nuevo baladón. Se trata de ‘Wish You the Best’, que es el 4º single de su inminente segundo disco, ‘Broken By Desire to Be Heavenly Sent’.

Es el 5º número 1 histórico de singles para Lewis Capaldi en su tierra, y el 3º extraído del mismo disco tras la buena aceptación de ‘Forget Me‘ y ‘Pointless’, que continúan en las posiciones 7 y 16 de las listas británicas, respectivamente.

Lo curioso es el modo en que la nueva ‘Wish You the Best’ ha desplazado a ‘Miracles’ de Ellie Goulding y Calvin Harris de la cima de sencillos. En principio la canción estaba destinada al top 3 según las «midweeks», pero finalmente ha alcanzado la cifra de 49.587 unidades. La mayoría han sido puntos de streaming (29.115), pero la venta de CD singles ha sido decisiva.

En total y por insólito que parezca, Lewis Capaldi ha vendido 16.759 CD singles esta semana de ‘Wish You the Best’ a través de su página web. Muchos estaban firmados, y como cuenta la OCC, se vendían a 0,99 libras, gastos de envío incluidos para las islas.

La jugada recuerda poderosamente a la vivida recientemente con ‘Eyes Closed’ de Ed Sheeran. El tema fue número 1, incluyendo las 24.000 copias vendidas del CD single, un formato exitoso durante los años 90 que había caído completamente en desuso, pero que está siendo utilizado para maquillar números.

De manera insólita, nadie se ha molestado en añadir una cara B, una versión acústica o un remix a ninguno de estos 2 CD singles. La gracia de unos pocos es estar firmados; la de la mayoría es ayudar a tu ídolo a sumar números 1. Y que luego digan del K-pop…