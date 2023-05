RFTW: Ed Sheeran, La La Love You, The Lemon Twigs, Surfin’ Bichos…

El gran lanzamiento discográfico que marca estos primeros días de mayo el de Ed Sheeran, que además llega justo acaba de ganar su juicio por plagio. La sorpresa la dan Fred Again y Brian Eno colaborando en un disco, algo que no habríamos anticipado. También sale, después del fin del mundo, el disco de La La Love You, y hay nuevos trabajos de The Smashing Pumpkins, LA Priest, Surfin’ Bichos, The Lemon Twigs, SBTRKT o Westerman que llevarse a la boca.

No dejamos de destacar discos que salen hoy del pop nacional y que recomendamos, como los de Sr. Chen y Ona Mafalda. Os recordamos que en Sesión de control podéis escuchar las mejores novedades nacionales y/o en castellano que salen cada semana.

Volviendo a «Ready for the Weekend», hay singles frescos de Sen Senra, Vicco, la artista revelación hemlocke springs, Tanxugueiras (producidas por LOWLIGHT), YUNG PRADO y lo nuevo de Amaarae que acabamos de recomendaros en portada.

Entre las novedades de estos días, Bethany Cosentino ha aparcado su proyecto Best Coast y se ha aventurado en solitario y The Hives han vuelto con nueva música después de 10 años. Además, Alan Palomo y Mac DeMarco se han aliado en un single conjunto.

Hoy, además, C. Tangana publica una inédita de su mixtape ‘Avida Dollars‘, que escucharás en la playlist entre novedades de Paola & Chiara, MENTIRA, Little Dragon, GAYLE, Miki Núñez con Carlos Sadness, Galantis, Kaydy Cain y muchas más.