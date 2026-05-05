Nuevo disco de Rolling Stones: escucha 2 singles

El nuevo disco de The Rolling Stones ya tiene título y fecha: ‘Foreign Tongues’ se podrá escuchar a partir del 10 de julio. El sucesor de ‘Hackney Diamonds‘ (2023) se compondrá de 14 cortes, pero de momento se han revelado solo los dos primeros.

‘Rough and Twisted’ e ‘In the Stars’, las pistas 1 y 2 de ‘Foreign Tongues’, ya están disponibles en las plataformas de streaming. Ambas van sobradas de guitarras saturadas y ecos de blues y rock clásico; la primera incluye un solo de armónica, aunque la segunda promete enganchar más al público por su feliz arreglo de coros.

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El álbum, grabado en menos de un mes en los estudios Metropolis, en el oeste de Londres, incluye colaboraciones destacadas de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers y Steve Winwood, además de una aparición especial de Charlie Watts registrando una de sus últimas intervenciones musicales antes de fallecer en 2021.

Andrew Watt repite como productor del nuevo álbum de The Rolling Stones y, además, este año también ha trabajado en el próximo disco de Paul McCartney, cuyo lanzamiento está previsto para finales de mes. Watt, por cierto, solo tiene 35 años y ha colaborado también con Pearl Jam, Elton John o Lady Gaga.



