Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Big Thief con El petit de Cal Eril

Empezamos con el gran «breve encuentro» que ha dejado la música estos días, el de Big Thief y El Petit de Cal Eril, que se han juntado en el estudio. Big Thief acaban de actuar en Barcelona -además de en Madrid– y han aprovechado para visitar -según la ubicación de Instagram- el Teatre de Ca’l Eril, en Guisona. Los catalanes se han mostrado emocionados.

Eva Amaral defiende las montañas aragonesas

Las manifestaciones reclamando la protección oficial de las montañas aragonesas se han sucedido estos días en los Pirineos aragoneses y en la ciudad de Zaragoza. Entre las personas que se han sumado a las protestas se ha encontrado Eva Amaral, que ha pedido fin a la especulación. El proyecto es construir una telecabina con fondos europeos.

Katy Perry y amigas

Antes de viajar a Londres para acudir a la coronación de Carlos III y actuar en el concierto del día siguiente, Katy Perry ha dado los últimos conciertos de su residencia en Las Vegas y ha recibido la visita de sus amigas Sia, Kim Kardashian y Paris Hilton.

Katy Perry with Kim Kardashian, Sia and Paris Hilton at her PLAY Residency in Las Vegas. pic.twitter.com/I2auZ9S3Ma — Pop Crave (@PopCrave) April 16, 2023

Los Javis con Rosalía

O Rosalía con Los Javis. El caso es que los tres se han reunido recientemente para cenar en un conocido restaurante de Barcelona. En un comentario, Carlos Cuevas ha desvelado que se trata del Lluritu, un restaurante especializado en mariscadas situado en pleno barrio de Gràcia.

Róisín y las alpacas

En plena promoción de ‘CooCool‘, el primer single de su próximo disco, Róisín Murphy nos ha deleitado con esta imagen de ella rodeada de un grupo de alpacas. Si estás interesado en visitarlas, Róisín no ha dejado de promocionar el nombre del lugar en su Instagram, Es Currals Alpacas, en Ibiza.

Carly Rae Jepsen es tan inusual

Carly sigue de gira y, en su parada en Suecia, ha posado delante de un grafiti que representa a Cyndi Lauper bailando en la portada de ‘She’s So Unusual‘, su disco de debut. En 2015, Carly fue la persona que presentó la entrada de Cyndi en el Songwriter’s Hall of Fame, y versionó ‘Time After Time’.

Los Subterráneos 2023

Este año, Christina Rosenvinge está celebrando el 30 aniversario de ‘Que me parta un rayo’, el disco de Christina y Los Subterráneos, y está realizando conciertos especiales en España y también en América Latina. Así han posado los «nuevos» Subterráneos en Chile.

El cartel de Frank Ocean

El concierto de Frank Ocean en Coachella ha sido una de las noticias del último mes. También una de las grandes decepciones, según testigos. Ni merchandinsing a la venta hubo, lo cual motivó a algunos fans a intentar comprar el aviso de la falta de merch.

Fans attempting to buy the “No Frank Ocean Merchandise” sign at Coachella pic.twitter.com/NKIpRnSkw1 — Frank Ocean Daily (@TeamFrankDaily) April 18, 2023

El nuevo look de Zayn

Zayn sigue sin prodigarse demasiado en redes, pero no ha querido perder la oportunidad de exhibir su cambio de look en una foto publicada en Instagram, en la que muestra sus nuevas trenzas. Zayn está ocupado preparando su cuarto disco, según su bio de Spotify.

Charli y Olivia

Y terminamos con otro «breve encuentro», el de Charli XCX y Olivia Rodrigo, que han posado juntas en este selfie (detrás está el cómico Berni Skinner, amigo de Charli). Los fans han pedido rápidamente que Olivia y Charli colaboren, lo cual podría suceder. Hace un par de años, Olivia declaró que está «obsesionada» con Charli y que le parece una «compositora increíble». Charli respondió: «llámame cuando quieras».