The Hives anuncian 3 fechas en España

The Hives presentarán en sala su primer disco en 10 años. Hace unos días daban las primeras pistas de ese trabajo manifestando expresamente un interés nulo por ofrecer un trabajo de «madurez» al tiempo que presentaban el contundente single rockero ‘Bogus Operandi’.

El disco, que se llama ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’, saldrá el 11 de agosto. Por lo tanto, para cuando nos visiten ya habrás tenido la oportunidad de saberte sus canciones nuevas de memoria junto a clásicos como ‘Hate to Say I Told You So’. Porque aunque las entradas salen a la venta esta misma semana, los conciertos serán en octubre.

The Hives estarán el 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 5 de octubre en La Riviera de Madrid y la tercera fecha afortunada de nuestro país, la no tan habitual, será Santiago de Compostela: el 7 de octubre en la sala Capitol.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 12 de mayo a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 11 de mayo a las 10h en la web oficial.

El concepto del disco no tiene pierde, pues se refiere al «sexto Hive» que supuestamente ha sido fundamental en la composición del grupo, pero cuya existencia se supone ficticia:

«Como insinúa el macabro título del álbum, la prolongada ausencia de la banda del estudio no ha sido un paréntesis, sino más bien una historia de terror. The Hives admiten ahora que no han visto ni hablado con su fundador, mentor y compositor, el perpetuo Randy Fitzsimmons, desde el lanzamiento de Lex Hives en 2012. Tras el reciente descubrimiento de una esquela oculta y un poema críptico en el periódico local de la ciudad del norte de Vastmanland de donde son originarios, los miembros de la banda fueron conducidos a la lápida de Fitzsimmons. Al excavar en la tierra recién enterrada, la banda no encontró un cuerpo, sino varias cintas, trajes y un trozo de papel con las palabras «The Death Of Randy Fitzsimmons» escritas a máquina. Está por ver si se trata de un engaño o una estratagema de Fitzsimmons. Las cintas descubiertas incluían las maquetas que se convertirían en las doce nuevas canciones de The Death Of Randy Fitzsimmons». Algo que terminarás de comprender viendo su videoclip.