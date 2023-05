RFTW: Alison Goldfrapp, Daft Punk, Chica Sobresalto…

Hoy 12 de mayo sale el disco de Alison Goldfrapp, sobre el que pronto leeréis una entrevista con la autora. Otro lanzamiento destacado es la reedición de ‘Random Access Memories‘ de Daft Punk por su décimo aniversario, con un segundo CD compuesto por maquetas.

Hoy salen también nuevos discos de Jonas Brothers, Chica Sobresalto, Overmono, Ane Brun, SIMONA, Esben and the Witch, Morad, Fatoumata Diawara, además de los epés de Queralt Lahoz y Samantha Hudson.

Entre las novedades del día encontramos la balada de Shakira, también un nuevo tema de BTS, y, entre los temas que ya hemos comentado en portada, los nuevos de Christine and the Queens en clave trip hop, el estreno de Alien Tango o los regresos de Thirty Seconds to Mars y Janelle Monáe.

Hay más novedades a destacar, como el regreso de Queens of the Stone Age, el single del disco rock de Dolly Parton o el dueto de Arlo Parks y Phoebe Bridgers. En la semana Eurovisión ven la luz nuevos temas de Sam Ryder o Rosa Linn. En el plano nacional, nueva música de Ghouljaboy, Lisasinson, OROVEGA, Juicy BAE…

Algunas recomendaciones y/o descubrimientos que deja la playlist hoy son Future Utopia, Sofiloud, Precious Pepala, Sarah Kinsley o Bea & her Business. No os perdáis, por otro lado, las novedades en castellano que ya hemos repasado en Sesión de control.