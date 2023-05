Janelle Monaé, en su proyecto más sexual, ‘The Age of Pleasure’

Janelle Monáe anuncia al fin la continuación de su disco de 2018 ‘Dirty Computer’. El disco se llamará ‘The Age of Pleasure’ y en cuanto veas el videoclip que acaba de estrenarse vas a comprender por qué.

‘Lipstick Lover’ es el nuevo single del autore del genial ‘The ArchAndroid’ y se trata de una canción de corte jamaicano, en cuyo vídeo Janelle aparece abrazada a un culo femenino. También se deja besar, lame un zapato y se adentra en una orgía. Hay que certificar la mayoría de edad para ver el nuevo vídeo de Janelle Monaé. No hace falta decir nada más.

Os dejamos con el tracklist del álbum, que sale el 9 de junio e incluye la ya conocida ‘Float’.

01 Float [ft. Seun Kuti and Egypt 80]

02 Champagne Shit

03 Black Sugar Beach

04 Phenomenal

05 Haute

06 Oh La La

07 Lipstick Lover

08 The Rush

09 The French 75

10 Water Slide

11 Know Better

12 Paid in Pleasure

13 Only Have Eyes 42

14 A Dry Red





