‘Song for FIFA’ de Alien Tango es un «delirante himno de estadio»

Alien Tango saca su nuevo disco este viernes. El artista español residente en Londres parece ir a por todas con canciones plagadas de detalles y grandes intenciones como ‘BFF’.

‘Lemme Go’ y la pista titular ‘Kinda Happy Kinda Sad’ están entre los últimos adelantos que hemos conocido. Con el privilegio de haber escuchado el disco hace un par de meses, me quedé prendado de un tema que no va a ser single, en principio, y que recibe el nombre de ‘Song for FIFA’. Lo estrenamos hoy en exclusiva y además Alien Tango nos cuenta unos detalles sobre él.

- Publicidad -

‘Song for FIFA’ es una de las producciones mayestáticas de Alien Tango, con todos los teclados y las guitarras dispuestísimos a engorilarte. ¿Nos está hablando realmente de fútbol o de capitalismo? ¿O acaso será lo mismo? A eso parece apelar una letra que habla de Liverpool Street y de prepararse para una entrevista de trabajo con una gran compañía.

Nos lo aclara él mismo: “La letra la inspira el arquetípico londinense de negocios, que siempre me cruzo en rebaños apresurándose por Liverpool Street (cerca de la zona de negocios) o viendo el fútbol en cualquier bar. Trajeados y engominados a muerte, muchos de ellos no tienen un duro pero intentan abrirse paso en la piscina de los tiburones mediante apariencias y vendiendo humo, o arrastrando una deuda abismal con la que han pagado sus estudios. Me dio la fantasía de imaginar cómo sería mi vida si fuese uno de ellos, habiendo elegido un estilo de vida radicalmente opuesto al mío pero a la vez con ciertos paralelismos”. De ahí que la letra hable de Mercedes y Louis Vuitton, al tiempo que de las dificultades para pagarse unos estudios.

- Publicidad -

Respecto al título ‘Song for FIFA’, es también un guiño familiar, a ese hermano enganchado al fútbol: “Song for FIFA es musicalmente, como dice el título, mi intento de hacer una intro o música del menú del FIFA, inspirada por la Eurocopa de hace un par de años que me ayudó a reconectar con mi hermano durante el covid”.

Fútbol, capitalismo, competencia feroz que se manifiesta en algún punto de toma vocal desgañitado y en todos los arreglos mencionados, por momentos una locura total. “Todo lo dicho lo intento plasmar en la música, hiperactiva y frenética, motivacional y en ocasiones pasándose de rosca, como un himno de estadio ambicioso y delirante”.

- Publicidad -

Os dejamos también con sus fechas de gira:

Brighton, UK (The Black Lion) 12/5/2023

London, UK (Rough Trade East) 17/5/2023

Calvià, Mallorca (Mallorca Live Festival) 18/5/2023

Oviedo (Vesu) 30/6/2023

Santa Cruz de Tenerife (Día de la Música) 1/7/2023

Torremolinos (Canela Party) 23/8/2023