Entre los lanzamientos discográficos que se ponen en circulación hoy se encuentra la reedición de ‘Random Access Memories’, el histórico disco de Daft Punk que, publicado un 17 de mayo de 2013, ha resultado su disco final, pues el dúo se separó hace un par de años.

A falta de meterle mano a la edición física, que, sabemos, incluye un libreto de 20 páginas, la reedición de ‘Random Access Memories’ ya era atractiva por la inclusión de un segundo CD cuyo contenido se compone de poco más de treinta minutos de música inédita.

- Publicidad -

El segundo CD de la reedición de ‘Random Access Memories’ es 100% «solo apto para fans», pero, ojo, hay cosas interesantes. Hay que agradecer el estreno de ‘Infinity Repeating’, una segunda canción grabada por Julian Casabalncas, que presta su rasgado timbre vocal a un agradable carnaval de sonidos isleños y jazz. Una canción con caras y ojos que valía la pena publicar diez años después, tanto que Daft Punk se han preocupado por promocionarla con videoclip oficial. Curiosamente, iba a cantarla Stevie Wonder.

El disco incluye otra pequeña maravilla, ‘The Writing of Fragments of Time‘, en la que Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo y el artista invitado, Todd Edwards, negocian in situ la composición de ‘Fragments of Time’ entre parones abruptos y risas. Un curioso vistazo al trabajo de estudio que llega a fascinar en sus ocho minutos de duración. ‘Prime’, otra composición nueva, se comparte en una versión inacabada, grabada en 2012, curiosamente con sonidos electrónicos que remiten a ‘Tron‘, pero aún alejados de la faceta club de Daft Punk, que ya están a otras cosas.

- Publicidad -

‘Horizon’, el bonus track japonés, también figura en la secuencia, de hecho abriéndola divida entre su «overtura» instrumental (en la que brilla un coro infantil) y la canción en sí, que, también instrumental, no renuncia al componente «cheesy» de ‘Random Access Memories’, pareciendo una balada perdida de Pink Floyd. Después, entre los esbozos de ‘Get Lucky’ (de apenas 30 segundos) y ‘Lose Yourself to Dance’ (se comparten los «vocoder tests»), sobresalen muy evidentemente las tomas inéditas de ‘Give Life Back to Music’ -espectacular la orquestación de cuerdas- y el «epílogo» de ‘Touch’, tan emotivo como lo era la canción original.