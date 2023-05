Django Django, Varry Brava, Ralphie Choo… a Low Festival

Low Festival, que se celebra como es habitual el último fin de semana de julio en Benidorm, anuncia hoy 8 nuevos nombres. Son Django Django presentando ‘Glowing in the Dark‘ y sus grandes éxitos, Varry Brava, Niña Polaca, Queralt Lahoz, Pablopablo (muy crecido tras su colaboración con C. Tangana), Ralphie Choo (para nosotros top 10 entre las Mejores Canciones del año pasado), Margaritas Podridas y Flash Show.

Todos estos artistas se unen a los que se habían conocido con anterioridad, como Placebo, Interpol, Vetusta Morla, Viva Suecia, The Vaccines, Bombay Bicycle Club y Deluxe. Especialmente atractiva es la sección nacional, con Cupido, Miss Caffeina, Cariño, Ladilla Rusa, trashi, La Élite, La Paloma, Natalia Lacunza, Pipiolas y muchos más nombres interesantes.

Los abonos para #Low2023 están disponibles, y este domingo habrá subida de precio, pues los precios irán aumentando a medida que se agoten los cupos. La organización facilita el listado de confirmados:

Placebo

Interpol

Vetusta Morla

Viva Suecia

The Vaccines

Bombay Bicycle Club

Django Django

Deluxe

Iván Ferreiro

Arde Bogotá

Second

Varry Brava

Miss Caffeina

Ladilla Rusa

Cupido

Cariño

Natalia Lacunza

Catnapp

Lynks

Queralt Lahoz

Depresión Sonora

Niña Polaca

trashi

Karavana

La Élite

La Paloma

Ralphie Choo

pablopablo

Margaritas Podridas

Pablo Lesuit

Pipiolas

Flash Show

¡Y más por confirmar!

