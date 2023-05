Seventeen venden 5 millones de copias; Sam Smith lucha por medio millón

HITS

‘Fuck My Life’ es el atrevido título del 10º EP de la banda surcoreana Seventeen. Se le conoce también como ‘FML’. La publicación del disco ha sido una auténtica locura local y se habían asegurado 4,6 millones de pre-pedidos. En plena vorágine de récords que batir -ya sabéis cómo se las gastan en el pop surcoreano-, se estableció que Seventeen habían batido el récord de prepedidos de ‘Map of the Soul:7’ de BTS.

Al final, en Corea del Sur se registraron aparentemente 4 millones de ventas de este EP tan solo durante el primer día. En su primera semana, se habrían vendido 4,5 millones de unidades.

Incluso aunque este éxito estuviera abultado por la venta de varias copias entre sus seguidores, el éxito internacional del lanzamiento está certificado a través del triple platino -750.000 unidades- registrado en Japón; el top 2 en el Billboard 200 de Estados Unidos por la venta de 135.000 copias durante la primera semana; o los top 10 logrados en Francia y Alemania. En España el lanzamiento ha sido top 20.

‘FML’ incluye el tema titular, el abrasivo single ‘Super’, baladas de R&B como ‘I Don’t Understand But I Luv U’ y canciones uptempo de corte ochentero como ‘April shower’ o la pegadiza ‘Dust’, en la línea del último Harry Styles. Estos discos no suelen ser muy duraderos en las listas, porque los fans los compran en los primeros días y eso es todo, pero aunque no vendiera ni una unidad más, con 5 o 6 millones de copias asegurados, ya estamos hablando de lo que despachó el último de Adele en todo un año y de uno de los discos más vendidos de todo 2023 sí o sí.



FLOPS

Comparar cualquier cosa con lo que mueve el pop surcoreano es un injusticia, pero lo cierto es que las cifras de Sam Smith han terminado siendo muy decepcionantes. Recordemos que su primer disco ‘In the Lonely Hour’ sí vendió 12 millones de copias, y después, han venido graves dificultades para seguir moviéndose en las ligas mayores.

Su primer álbum está certificado como 9 veces platino en UK, el segundo como doble platino, el tercero como disco de oro… y este nuevo de momento no tiene ninguna certificación. Si lo medimos en semanas de permanencia, su debut lleva 439 semanas en el top 100 británico (aún aparece en él), el segundo estuvo 59 semanas en lista, el tercero 37 semanas y este cuarto, solo ha resistido 5 semanas en el top 100.

Lo peor es que ‘Gloria’ vino presentado por un hit tan mastodóntico como ‘Unholy’, de esos que se comen una era. Después ‘Gimme’, ‘I’m Not Here to Make Friends’ y ‘Lose You’ no han conseguido mantener la atención.

El disco resiste en el top 100 en algún lugar aislado como Francia, le han dado un disco de oro en Noruega, pero en general el impacto internacional del largo ha sido limitado. Parece difícil que el álbum alcance siquiera el medio millón de unidades a nivel mundial (debe de rondar las 300.000 copias globales), dejando su carrera en una pequeña crisis, dado el desencuentro absoluto entre el impacto de ‘Unholy’ y el disco que lo contiene. Vuelve el debate sobre si este tema le ha hecho algún bien a la campaña.