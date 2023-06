Fallece Astrud Gilberto

Astrud Gilberto ha fallecido, ha confirmado su nieta Sofia en Instagram. La revista Quem informa ya de la noticia. Astrud tenía 83 años.

Conocida por su aterciopelada voz, Astrud fue uno de los mayores iconos de la historia de la música brasileña. Especialmente su debut ‘The Astrud Gilberto Album’, de 1963, se suele contar entre los mejores de todos los tiempos e incluye uno de sus temas más populares, ‘Água de beber’.

Pero es ‘The Girl from Ipanema’ la canción por la que Astrud Gilberto será principalmente recordada. Originalmente grabada por Pery Ribeiro, e interpretada en portugués, la versión adaptada al inglés de Astrud se convirtió en un hit internacional a mediados de los 60 y ganó el Grammy a Canción del año. Era una versión recortada de un dueto con João Gilberto, en la que ella cantaba en inglés y él en portugués. Desde entonces, ‘The Girl from Ipanema’ se considera probablemente el principal estándar de la bossa nova, ha sonado en incontables películas y sido versionada hasta el infinito.

Astrud cantó otros estándares, como ‘Fly Me to the Moon’ o ‘Desafinado’, la segunda, en compañía de George Michael, y otros de sus éxitos son ‘Corcovado’, ‘Manha de Carnaval’, ‘The Shadow of Your Smile’ o ‘Berimbau’.

Gilberto, cuyo nombre de pila inspiró el de la banda barcelonesa Astrud, formada por Manolo Martínez y Genís Segarra; nombre que aparecía también en el homenaje al pop de ‘Esta noche solo cantan para mí’ de La Casa Azul, publicó una decena de discos, el último, en 2002.