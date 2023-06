‘Levitating’ de Dua Lipa no es un plagio, de momento

Una jueza federal de Estados Unidos ha dado a Dua Lipa una victoria temporal por el supuesto plagio del que se le acusa por su canción ‘Levitating’. Y no, el denunciante no era Miguel Bosé. La querella era por parte del grupo de reggae Artikal Sound System. La banda acusaba a la cantante de ‘Pretty Please’ de copiar su canción de 2017, ‘Live Your Life’.

Dua Lipa ha ganado a estas acusaciones porque las pruebas que aportó el grupo californiano eran insuficientes, según detalla Billboard. Artikal Sound System explicó en un primer momento (y de forma nada concreta) que Dua Lipa había podido tener acceso a la canción porque la habían tocado en conciertos y vendido copias físicas.

Las explicaciones que dieron una vez empezado el proceso judicial fueron de lo más enrevesadas y complejas. Según se explica en el informe que ha detallado Billboard: uno de los co-escritores con los que Lipa había trabajado para ‘Levitating’ había trabajado con una mujer. Esa mujer, explicó la banda, había aprendido a tocar la guitarra con el cuñado de un miembro de la banda. Y ahí está la conexión. Esto no fue suficiente para la jueza del caso. Aseguró que no veía claro que nadie que trabajase para la canción de Dua Lipa pudiese haber tenido acceso a ‘Live Your Life’ antes. Esto es uno de los requerimientos clave en este tipo de juicios.

A pesar de estos argumentos tan «débiles, genéricos e insustanciales», en palabras de la jueza, la victoria judicial de Dua Lipa no es del todo definitiva. Artikal Sound System puede volver a aportar nuevas pruebas (más concretas a poder ser) hasta el 16 de junio.